अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस आज से बांद्रा टर्मिनस तक

अहमदाबाद. पश्चिम रेलवे की ओर से मुंबई सेंट्रल-वटवा एवं अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस रविवार 8 मार्च से 31 मार्च तक बांद्रा टर्मिनस तक चलेगी।

जानकारी के अनुसार, ट्रेन नं. 12933 बांद्रा टर्मिनस-वटवा कर्णावती एक्सप्रेस इस दौरान मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से दोपहर 1.55 बजे प्रस्थान करेगी। इसी तरह अहमदाबाद-बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस ट्रेन (नं. 12934) 8 से 31 मार्च तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर दोपहर 12.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचकर समाप्त होगी। अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन एवं प्रस्थान का समय पूर्ववत रहेगा।