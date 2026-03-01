Ahmedabad: टी-20 वर्ल्ड कप फाइनल: नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

शनिवार शाम को शहर पुलिस आयुक्त जी.एस.मलिक ने खुद स्टेडियम पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबला में स्टेडियम के हाउस फुल रहने की संभावना है। इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों के देश-विदेश से मैच देखने आने को देखते हुए सुरक्षा के चाकचौबंद इंतजाम किए हैं। इसके लिए दो हजार पुलिस कर्मचारी तैनात किए हैं। है। स्टेडियम की दर्शक क्षमता सवा लाख से ज्यादा की है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से स्टेडियम के अंदर ही मिनी कंट्रोलरूम बनाया गया है। स्टेडियम के अंदर व आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे की गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।