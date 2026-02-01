अहमदाबाद. गांधीधाम. कच्छ पूर्व जिले के साइबर क्राइम ब्रांच सेल की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 राज्यों के लोगों को 182 करोड की ऑनलाइन चपत लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में गांधीधाम से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्व कच्छ के जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) सागर बागमार के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में गांधीधाम के निवासी यश भाटिया (27), सिद्धार्थ सोनी (34), साहिल शर्मा (26) व अल्पेश लुहार (40) शामिल हैं। इनके कब्जे से 5 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं, चार आरोपी फरार है। इनमें रापर के इलु जाडेजा, विश्वराजसिंह उर्फ विशुभा जाडेजा, हार्दिक राजगोर, आदिपुर के विजय राणा शामिल हैं।

आरोपियों ने लोगों को लालच देकर अलग-अलग बैंकों में फर्जी संस्थाओं के नाम पर खाते खुलवाए और उनमें अवैध लेन-देन कर कुल 182 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। इन खातों से जुड़े कुल 81 साइबर धोखाधड़ी के मामले पूरे भारत के 12 राज्यों में दर्ज हुए।