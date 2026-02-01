एसआइआर: गुजरात में 4.40 करोड़ मतदाता दर्ज, 68 लाख हुए कम

गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हारित शुक्ला ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि एसआइआर से पहले राज्य में कुल 5,08,43,436 मतदाता थे। सत्यापन के बाद जारी ड्राफ्ट सूची में 4,34,70,109 मतदाता शामिल हुए। आपत्तियों, दावों को ध्यानार्थ लेने के बाद 17 फरवरी को जारी अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या बढ़कर 4,40,30,725 हो गई। ड्राफ्ट सूची के बाद लगभग 5.60 लाख नए मतदाता जुड़े हैं।