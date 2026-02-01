17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात के तीन दिनों के दौरे पर 20 फरवरी को आएंगे भाजपा अध्यक्ष नीतिन नबीन

Ahmedabad. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन 20 से 22 फरवरी को गुजरात के तीन दिन के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है। मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने गांधीनगर स्थित प्रदेश मुख्यालय कमलम में संवाददाताओं को बताया कि नबीन का 20 [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 17, 2026

Nitin Nabin

Ahmedabad. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नबीन 20 से 22 फरवरी को गुजरात के तीन दिन के दौरे पर आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक दौरा है।

मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा ने गांधीनगर स्थित प्रदेश मुख्यालय कमलम में संवाददाताओं को बताया कि नबीन का 20 फरवरी दोपहर 12.30 बजे सरदार वल्लभभाई पटेल एयरपोर्ट पर आगमन होने पर स्वागत किया जाएगा। पहले दिन ही वे नारणपुरा स्थित जीएससी बैंक में गुजरात के सांसदों और विधायकों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे गांधीनगर इन्फोसिटी में उद्यमियों, सीए, चिकित्सक व विभिन्न संगठनों के प्रबुद्ध नागरिकों साथ ‘बजट मीट’ कार्यक्रम में चर्चा करेंगे।

बूथ कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे

21 फरवरी को वे सुबह 6 बजे साबरमती रिवरफ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करेंगे और 8.45 बजे अहमदाबाद की नगरदेवी भद्रकाली माता के मंदिर में दर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे कोबा स्थित कमलम में पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दोपहर को पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद गिफ्ट सिटी में ‘यंग वॉइस समिट’ कार्यक्रम में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित करेंगे। शाम 5.30 बजे अहमदाबाद के जीयू कन्वेंशन हॉल में बूथ कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

सुनेंगे मन की बात

22 फरवरी को वे देश की पहली हेरिटेज सिटी अहमदाबाद की पोल संस्कृति का अनुभव कराने वाले खाडिया क्षेत्र में सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम को सुनेंगे। उसके बाद दोपहर 12.30 बजे दिल्ली के लिए एयरपोर्ट से रवाना होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

17 Feb 2026 10:47 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात के तीन दिनों के दौरे पर 20 फरवरी को आएंगे भाजपा अध्यक्ष नीतिन नबीन

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

एसआइआर: गुजरात में 4.40 करोड़ मतदाता दर्ज, 68 लाख हुए कम

Ahmedabad Collector
अहमदाबाद

12 राज्यों के लोगों को 182 करोड की ऑनलाइन चपत लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश

अहमदाबाद

Gujarat: पोरबंदर के पास समंदर से 203 किलो शंकास्पद ड्रग्स जब्त, दो ईरानी तस्कर पकड़े

ATS Gujarat
अहमदाबाद

दाहोद : डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, तीन युवकों की मौत

अहमदाबाद

अंजार : भजन संध्या में भक्ति का माहौल

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.