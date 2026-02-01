गुजरात के तीन दिनों के दौरे पर 20 फरवरी को आएंगे भाजपा अध्यक्ष नीतिन नबीन

21 फरवरी को वे सुबह 6 बजे साबरमती रिवरफ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करेंगे और 8.45 बजे अहमदाबाद की नगरदेवी भद्रकाली माता के मंदिर में दर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे कोबा स्थित कमलम में पार्टी के पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। दोपहर को पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद गिफ्ट सिटी में ‘यंग वॉइस समिट’ कार्यक्रम में युवा उद्यमियों और स्टार्टअप फाउंडर्स को संबोधित करेंगे। शाम 5.30 बजे अहमदाबाद के जीयू कन्वेंशन हॉल में बूथ कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।