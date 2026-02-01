दाहोद : डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, तीन युवकों की मौत

जानकारी के अनुसार, दाहोद-अहमदाबाद हाइवे पर लीमखेड़ा तहसील के ढढेला गांव के पास मोड़ पर महाराष्ट्र की पंजीकृत कार डिवाइडर से टकराने के बाद बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ।

महाराष्ट्र के युवक मध्य प्रदेश के उज्जैन से दर्शन कर पुणे लौट रहे थे। ढढेला गांव के मोड़ के पास कार चालक ने स्टीयरिंग से अचानक नियंत्रण खो दिया। कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर बिजली के खंभे से जोरदार टक्कर होने के बाद कार पलट गई।