Gujarat: पोरबंदर के पास समंदर से 203 किलो शंकास्पद ड्रग्स जब्त, दो ईरानी तस्कर पकड़े

सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) के. सिद्धार्थ के नेतृत्व में एक टीम गठित की। 16 फरवरी की रात कोस्ट गार्ड के एक जहाज को संदिग्ध बोट को रोकने के लिए तत्काल भेजा गया। जहाज से पोरबंदर से लगभग 140 नॉटिकल मील दूर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आइएमबीएल) के पास भारतीय जल सीमा में नजर रखी गई। घुप अंधेरे के बावजूद कोस्ट गार्ड व एटीएस ने तकनीकी और मानवीय निगरानी के जरिए बोट की पहचान की। कोस्ट गार्ड के जहाज को देखते ही संदिग्ध बोट अंतरराष्ट्रीय सीमा की ओर भागने लगी, लेकिन पीछा कर उसे रोक लिया गया। तलाशी के दौरान बोट से 203 पैकेट बरामद हुए, जिनमें प्रत्येक का वजन एक किलोग्राम है। इनमें क्रिस्टलाइन मादक पदार्थ होने का संदेह है। यह सफेद रंग का पाउडर बताया जाता है।