वडोदरा के स्कूल में मामूली बात पर छात्रों के बीच झड़प, एक का दांत टूटा

वडोदरा. शहर के मार्केट रोड स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में मामूली बात पर छात्रों में झड़प हो गई। पिटाई से दो छात्र घायल हो गए, इनमें से एक छात्र का एक दांत टूट गया।जानकारी के अनुसार, स्कूल में अभी परीक्षाएं चल रही हैं। सुबह 10 बजे परीक्षा समाप्त होने के बाद कक्षा 11 के छात्रों के बीच कहासुनी हुई। इस दौरान एक छात्र के समर्थक बाहर से आए और दो छात्रों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान पिटाई से दो छात्र घायल हो गए।
घटना के बाद अभिभावकों को बुलाया गया। हालांकि घटना के तीन घंटे बाद भी प्रिंसिपल स्कूल नहीं पहुंचे। स्कूल प्रशासन ने सीसीटीवी की जांच की। छात्रों के बीच हाथापाई के बाद मामला बढ़ गया। घटना के चलते स्कूल में हंगामा हुआ। अभिभावकों ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा के अभाव का आरोप लगाया।
घायल छात्र कौशल चौहान ने आरोप लगाया कि आर्यन चुनारा और पीयूष चुनारा ने पिटाई की। पीटने के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलने पर नवापुरा थाने के पुलिस निरीक्षक सहित पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घायल छात्र से पूछताछ की गई। घायलों के अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। आरोप है कि घायल छात्रों को उचित उपचार भी नहीं दिया गया।
वडोदरा. शहर में आजवा रोड पर फातिमा कॉम्प्लेक्स, आइसा पार्क और ज़ैनब पार्क सोसाइटी में मनपा की टीम सड़क से अतिक्रमण हटाने पहुंची। स्थानीय लोगों ने विरोध कर मनपा के काम में बाधा डालने की कोशिश की। लोगों ने पूरे सड़क मार्ग से अतिक्रमण हटाने की मांग की। मनपा की टीम और लोगों के बीच झड़प के चलते पुलिस को लोगों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में 3 लोग घायल हो गए।
