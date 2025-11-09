Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

कैंसर पैलिएटिव केयर मरीजों में से एक चौथाई को मॉर्फिन गोलियों की जरूरत

चार वर्ष में मॉर्फिन की 13 लाख से अधिक गोली मरीजों के लिए दी गईं, अन्य नार्कोटिक पदार्थों का भी होता है इस्तेमाल

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 09, 2025

File photo

Ahmedabad: कैंसर जैसी बीमारी के दौरान मरीजों की असहनीय पीड़ा को कम करने के लिए चिकित्सक नार्कोटिक युक्त दवाओं का उपयोग करते हैं।अहमदाबाद के गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (जीसीआरआई) में पिछले चार वर्षों में मॉर्फिन की 13 लाख से अधिक गोलियों को इस पीड़ा को कम करने के लिए मरीजों को दिया गया।

जीसीआरआई अर्थात कैंसर अस्पताल में पैलिएटिव ओपीडी में आने वाले मरीजों में से लगभग 25 से 26 फीसदी से अधिक मरीजों को इस तरह की दवा की जरूरत होती है। इसके डोज का असर लगभग 72 घंटे तक रहता है।

जीसीआरआई के निदेशक डॉ. शशांक पंड्या के अनुसार अस्पताल में पैलिएटिव केयर में वर्ष 2025 में अब तक 22,014 मरीजों ने उपचार लिया है। जिनमें से औसतन 26.5 प्रतिशत (5834) मरीजों को नार्कोटिक-मॉर्फिन की गोली दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2024 में 25,046 मरीजों ने पैलिएटिव केयर विभाग में उपचार करवाया इनमें से 25.5 प्रतिशत (6411) मरीजों को दर्द से राहत के लिए इस तरह की दवाइयों का सेवन करना पड़ा।जीसीआरआइ में मॉर्फिन के अलावा मिथाडोन और फेंटानिल का भी दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कानूनी दायरे में रहकर मरीजों को दिया जाता है। इसके लिए रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूट (आरएमआइ) का दर्जा लेना आवश्यक होता है। इसे फूड एंड ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से दिया जाता है। जीसीआरआइ का पैलिएटिव विभाग मरीजों के दर्द और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार में जुटा है। दर्द में सामान्य दवाओं से ज्यादा प्रभावीकैंसर के दर्द से राहत दिलाने में सामान्य दवाइयों की तुलना में नार्कोटिक ज्यादा प्रभावी हैं। चिकित्सक बताते हैं कि अस्पताल में 50 वर्षीय एक मरीज को काफी पीड़ा हो रही थी। उसे दर्दनाशक दवाइयां कोई असर नहीं कर रहीं थीं। इस मरीज को मॉर्फिन युक्त दवाइयां दी गईं, जिससे उसे काफी राहत मिली है। इस मरीज को न सिर्फ दर्द से राहत मिली, बल्कि उसकी जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। उसे अच्छी नींद आने के साथ अन्य दैनिक क्रियाओं में भी सुधार हुआ है।

अन्य बीमारियों में भी होता है उपयोग

डॉ. पंड्या के अनुसार मॉर्फिन का दवा के रूप में उपयोग कैंसर के मरीजों के अलावा किडनी संबंधित रोगों के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए प्रशिक्षित चिकित्सक जरूरी हैं। जीसीआरआइ में इस तरह के चिकित्सक मौजूद हैं।जीसीआरआइ पैलिएटिव ओपीडी के मरीजों को दी नार्कोटिक दवाई

वर्ष - ओपीडी मरीज -मॉर्फिन टेबलेट

2022-25,234 -3,63,053

2023-24,875-3,63,853

2024-25,046-3,62,400

2025- 22,014 -2,69,685 91

(2025 के आंकड़े अक्टूबर तक के हैं)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

09 Nov 2025 10:21 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / कैंसर पैलिएटिव केयर मरीजों में से एक चौथाई को मॉर्फिन गोलियों की जरूरत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

सामूहिक सूर्यस्नान, फेस मड पैक, वृक्षासन को मिला आइईए, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान

अहमदाबाद

भारत में आतंकी हमले के षड्यंत्र का पर्दाफाश, 3 संदिग्ध गिरफ्तार

ATS
अहमदाबाद

मुख्यमंत्री पटेल ने प्रभावित किसानों के लिए की 10 हजार करोड़ के पैकेज की घोषणा

chief minister patel
समाचार

सीमावर्ती गांव, ग्रामीणों ने देश की सुरक्षा में निभाई अहम भूमिका : संघवी

Sanghvi
अहमदाबाद

Ahmedabad: आइआइएम-ए तैयार करेगा एआई के जानकार प्रबंधकों की फौज

IIMA
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.