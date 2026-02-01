डिजिटल अरेस्ट कर शातिर गिरोह ने 81 वर्ष के बुजुर्ग से 9.40 लाख रुपए ऐंठे

प्राथमिकी के तहत बुजुर्ग को तीन फरवरी की दोपहर करीब एक बजे फोन आया। गिरोह के सदस्यों ने चार अलग अलग मोबाइल नंबर से फोन किए। उसमें कहा कि तुम्हारे आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है। आरोपियों ने बुजुर्ग से ही उनके स्मार्ट फोन के नंबर की जानकारी ली और उन्हें उस नंबर पर वीडियो कॉल किया। जिसमें खुद को मुंबई कोलाबा थाने का पुलिस कर्मचारी संदीप राव बताया। बुजुर्ग से कहा कि तुम्हारा नाम नरेश गोयल केस में सामने आया है। उसमें पांच सौ करोड़ की ठगी हुई है। तुम्हारे नाम के आधार कार्ड का उपयोग करके ठगी की गई है। इस मामले की जांच सीबीआइ की ओर से की जा रही है, जो सीक्रेट है।