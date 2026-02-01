पश्चिम रेलवे की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए

अहमदाबाद. वडोदरा. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी, बांद्रा टर्मिनस-अजमेर तथा वलसा-हिसार के बीच चल रही तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार बांद्रा टर्मिनस-भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 04828) के फेरों को 29 मार्च तक, भगत की कोठी-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 04827) के फेरों को 28 मार्च तक बढ़ाया गया है।

बांद्रा टर्मिनस-अजमेर साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 09622) के फेरों को 30 मार्च तक, अजमेर-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 09621) के फेरों को 29 मार्च तक बढ़ाया है। वलसाड-हिसार साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 04728) के फेरों को 26 मार्च तक, हिसार-वलसाड टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल (ट्रेन नं. 04727) के फेरों को 25 मार्च तक बढ़ाया गया है।