अहमदाबाद

एसीबी ने ढाई लाख की रिश्वत लेते बिचौलिए को पकड़ा

-एफआइआर दर्ज करने के मामले में पीआइ के लिए घूस लेने का आरोप, मांगे थे पांच लाख

अहमदाबाद

nagendra singh rathore

Dec 26, 2025

Ahmedabad. गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने वडोदरा के चोखंडी क्षेत्र में एक दुकान में ढाई लाख रुपए की रिश्वत लेते बिचौलिए सुरेश तोलाणी को रंगेहाथों पकड़ लिया।

एसीबी की ओर से शुक्रवार को बताया कि शिकायत के आधार पर 25 दिसंबर को जाल बिछाया था। शिकायत मिली है कि शिकायतकर्ता की वडोदरा के वारसिया क्षेत्र में स्थित जमीन पर एक बिल्डर की ओर से निर्माण कार्य किया गया है।

इस संबंध में उसने वारसिया थाने में बिल्डर के विरुद्ध शिकायत दी है। आरोप है कि इस शिकायत को ध्यान में लेते हुए बिल्डर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने के पीआई वसावा के लिए उनके नाम से पांच लाख रुपए की मांग की गई। इसमें से ढाई लाख रुपए एफआइआर दर्ज करने से पहले और शेष ढाई लाख रुपए एफआइआर दर्ज करनेके बाद देने की बात हुई। शिकायतकर्ता रुपए नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी।

एसीबी अहमदाबाद की टीम ने की कार्रवाई

शिकायत के आधार पर वडोदरा में अहमदाबाद शहर एसीबी थाने की पीआई वी डी चौधरी और उनकी टीम ने जाल बिछाया। पीआइ के लिए ढाई लाख की रिश्वत स्वीकारने वाले बिचौलिए सुरेश तोलाणी को रंगेहाथों रुपए लेते पकड़ लिया। इस मामले में एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में पीआइ की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है।

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / एसीबी ने ढाई लाख की रिश्वत लेते बिचौलिए को पकड़ा

