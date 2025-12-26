एसीबी ने ढाई लाख की रिश्वत लेते बिचौलिए को पकड़ा

इस संबंध में उसने वारसिया थाने में बिल्डर के विरुद्ध शिकायत दी है। आरोप है कि इस शिकायत को ध्यान में लेते हुए बिल्डर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए थाने के पीआई वसावा के लिए उनके नाम से पांच लाख रुपए की मांग की गई। इसमें से ढाई लाख रुपए एफआइआर दर्ज करने से पहले और शेष ढाई लाख रुपए एफआइआर दर्ज करनेके बाद देने की बात हुई। शिकायतकर्ता रुपए नहीं देना चाहते थे, जिससे उन्होंने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी।