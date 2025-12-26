गुजरात में 200 शिक्षा निरीक्षकों का तबादला

Ahmedabad. गुजरात सरकार ने शुक्रवार को गुजरात शिक्षा सेवा (जीएसइ) में वर्ग दो के 200 अधिकारियों (शिक्षा निरीक्षकों) का तबादला कर दिया, जबकि अब तक सहायक शिक्षा निरीक्षक (वर्ग-3) में कार्यरत 440 अधिकारियों को वर्ग-2 के पद पर पदोन्नत करते हुए नियुक्ति दी है। यानि एक ही दिन में गुजरात शिक्षा सेवा के 640 अधिकारियों का तबादला और पदोन्नति दी गई है।
नए साल 2026 से पहले गुजरात शिक्षा सेवा के इन अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है।अहमदाबाद शहर के पांच शिक्षा निरीक्षक और अहमदाबाद ग्रामीण के दो शिक्षा निरीक्षकों का तबादला किया गया है। उसकी जगह अहमदाबाद शहर में सात नए शिक्षा निरीक्षकों की तैनाती की गई है। अहमदाबाद ग्रामीण में चार नए शिक्षा निरीक्षकों की तैनाती की है। वर्ग तीन से वर्ग दो में पदोन्नतहोकर शिक्षा निरीक्षक बने एक अधिकारी को अहमदाबाद शहर में जबकि दो को अहमदाबाद ग्रामीण में तैनात किया है।
शहर में स्थानांतरण करके तैनात हुए शिक्षा निरीक्षकों में यामिनी पटेल, भरतदान गढवी, मुकेश सिंह चावडा, जयंती चौधरी, हिमांशु पटेल, नटवरवाल ध्रुतेषा, बहादुर सिंह राओल शामिल हैं। इसके अलावा सहायक शिक्षक से पदोन्नत होकर शिक्षा निरीक्षक बने राजेश माकडिया को भी अहमदाबाद शहर में तैनात किया है।
अहमदाबाद ग्राम्य में शिक्षा निरीक्षक के रूप में किशोर परमार, हरिभाई पटेल, डॉ.अवनी बारोट और हिमेश कुमार पटेल को नियुक्त किया है। पदोन्नत होकर शिक्षा निरीक्षक बने बिंदू अधेरा और नवलसंग गोहिल को भी अहमदाबाद ग्राम्य में नियुक्त किया है।
