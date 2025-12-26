गुजरात में 200 शिक्षा निरीक्षकों का तबादला

नए साल 2026 से पहले गुजरात शिक्षा सेवा के इन अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है।अहमदाबाद शहर के पांच शिक्षा निरीक्षक और अहमदाबाद ग्रामीण के दो शिक्षा निरीक्षकों का तबादला किया गया है। उसकी जगह अहमदाबाद शहर में सात नए शिक्षा निरीक्षकों की तैनाती की गई है। अहमदाबाद ग्रामीण में चार नए शिक्षा निरीक्षकों की तैनाती की है। वर्ग तीन से वर्ग दो में पदोन्नतहोकर शिक्षा निरीक्षक बने एक अधिकारी को अहमदाबाद शहर में जबकि दो को अहमदाबाद ग्रामीण में तैनात किया है।