एसआइआरः मतदान केन्द्रों पर 27-28 दिसंबर, 3-4 जनवरी को लगेंगे विशेष शिविर

Ahmedabad. भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) के तहत अहमदाबाद जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर 27-28 दिसंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं तीन और चार जनवरी 2026 को भी विशेष शिविर लगेंगे।
यह शिविर ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आ पाया है वे अपने नाम को जोड़ सकेंगे। इतना ही नहीं मतदाता सूची में सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
जिला कलक्टर सुजीत कुमार की ओर से दी गई जानकारी के तहत जिले के सभी 21 विधानसभा क्षेत्रों के 5524 मतदान केंद्रों पर बीएलओ उपस्थित रहकर फॉर्म-6 -नया नाम जोड़ने, 7-नाम हटाने, 8 -नाम में सुधार कराने के बारे में मार्गदर्शन देंगे।
अहमदाबाद जिले में एसआइआर का दूसरा चरण चल रहा है। इसी क्रम में 27, 28 दिसंबर तथा 3, 4 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सभी 5524 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाने का निर्णय किया गया है।
कलक्टर कार्यालय के तहत जिन मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है या जिनके विवरण में सुधार आवश्यक है, उनके लिए यह शिविर महत्वपूर्ण है।
चारों दिन मतदान केंद्र पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे, जो, मतदाताओं को आवश्यक प्रमाण और दस्तावेजों के बारे में मार्गदर्शन देंगे। नए नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 और सुधार/स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 देंगे।
