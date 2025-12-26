एसआइआरः मतदान केन्द्रों पर 27-28 दिसंबर, 3-4 जनवरी को लगेंगे विशेष शिविर

यह शिविर ऐसे मतदाताओं की सुविधा के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनके नाम किसी कारणवश मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आ पाया है वे अपने नाम को जोड़ सकेंगे। इतना ही नहीं मतदाता सूची में सुधार के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।