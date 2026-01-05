सुरेन्द्रनगर कलक्टर विरुद्ध दर्ज मामले की जांच को एसीबी ने गठित की एसआइटी

Ahmedabad. जमीन को गैर कृषि करने के मामले में करोड़ों रुपए के घोटाले के संदर्भ में सुरेन्द्रनगर के तत्कालीन कलक्टर राजेंद्र पटेल, उप तहसीलदार चंद्रसिंह मोरी विरुद्ध दर्ज मामले की जांच को गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने विशेष जांच समिति गठित की है।
गुजरात एसीबी ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि ब्यूरो के अतिरिक्त निदेशक बिपिन आहिरे की अध्यक्षता में सात सदस्यीय समिति गठित की गई है। इसमें प्रशासन उप निदेशक बी.जे.पंड्या, राजकोट शाखा के प्रभारी सहायक निदेशक के.एच.गोहिल, मुख्यालय के सहायक निदेशक आर.बी.देसाई, अहमदाबाद शहर के पुलिस निरीक्षक डी.एन.पटेल, सुरेन्द्रनगर के पुलिस निरीक्षक एम.डी.पटेल और मोरबी के पुलिस निरीक्षक पी.ए.देकावाडिया को सदस्य बनाया गया है।
यह समिति सुरेन्द्रनगर के तत्कालीन कलक्टर पटेल, उप तहसीलदार मोरी, कलक्टर कार्यालय के क्लर्क मयूर गोहिल और कलक्टर के पीए जयराज सिंह झाला के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित अधिनियम-2018) की धारा 12, 13 (1) बी, 13 (2) और सात के तहत दर्ज मामले की जांच करेगी। इन आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करेगी।
ज्ञात हो कि पटेल इडी की गिरफ्त में हैं। कोर्ट ने पटेल का 7 जनवरी तक का रिमांड मंजूर किया है। इससे पहले इडी ने मोरी को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। मोरी के घर से लाखों रुपए की नकदी मिली थी। इसके अलावा जमीन को एनए करने के लिए रुपए लिए जाने से जुड़ी शीट भी मिली थी जिसकी जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
अहमदाबाद
गुजरात
ट्रेंडिंग