मल्टीपल क्लस्टर ट्रेडिंग के नाम पर 1.84 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार

साइबर क्राइम ब्रांच ने कुछ दिन पहले इस मामले में चार आरोपियों को पकड़ा था। उनमें जूनागढ़ निवासी भावना माणेक, राजकोट निवासी दीपक गंगदेव, धार्मिक लाडवा और अंकित पोंकिया शामिल हैं। ठगी गई 1.84 करोड़ में से 42.50 लाख रुपए की राशि भावना के जलाराम ट्रेडर्स नाम के बैंक अकाउंट में जमा हुई थी। इस अकाउंट की डिटेल उसने दीपक गंगदेव को दी, दीपक ने धार्मिक लाडवा को दी और धार्मिक ने अंकित को बताई। अंकित नीरज के संपर्क में था। जिससे उसने धार्मिक की मुलाकात नीरज से कराई। नीरज ने धार्मिक को बैंक की किट के साथ पूणे बुलाया। वहां चार से पांच दिन होटल में ठहराया और किट ले ली। इस खाते में करीब 15 दिनों में इस 42.50 लाख सहित तीन करोड़ 17 लाख जमा हुए। नीरज बैंक अकाउंट देने वालों को पांच फीसदी कमीशन देता था।