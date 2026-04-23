Ahmedabad: 29 अप्रेल तक पारा 41 से 43 डिग्री रहने के आसार, ‘यलो अलर्ट’ जारी

Ahmedabad. मौसम विभाग ने 29 अप्रेल तक अहमदाबाद शहर में गर्मी के तेवर कड़े रहने के आसार जताए हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने शहर में ‘यलो अलर्ट’ जारी किया है। इस चेतावनी को देखते हुए अहमदाबाद महानगर पालिका (मनपा) ने नागरिकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। दोपहर के समय बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने को कहा है।