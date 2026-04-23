Ahmedabad: शहर में 419 संवेदनशील मतदान केन्द्र, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Ahmedabad. अहमदाबाद महानगर पालिका के 48 वार्ड की 192 में से 190 सीटों पर 26 अप्रेल को मतदान होना हैं। उसके लिए अहमदाबाद शहर पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर में संवेदनशील मतदान केन्द्रों की संख्या 419 है। इन पर सुरक्षा के और भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरुवार को शहर पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक ने शहर के असारवा, बहेरामपुरा व अन्य क्षेत्रों में संवेदनशील मतदान केंद्रों का दौरा किया। सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को मौके पर जाकर परखा।