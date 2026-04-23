सांड को बचाने के प्रयास में बाइक-रिक्शा की टक्कर, दो की मौत

राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले के मूळी-थान रोड पर खाखराला बस स्टैंड के पास सांड को बचाने के प्रयास में बाइक-रिक्शा की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों में रूपावटी गांव के कालु लाबरिया (55) और भावुबेन लाबरिया (25) शामिल हैं।

राजकोट के बंधिया गांव निवासी मगन परमार बाइक से वगडिया की ओर जा रहे थे। इस दौरान खाखराला बस स्टैंड के पास सड़क पर अचानक एक सांड आ गया। सांड को बचाने के प्रयास में मगन ने बाइक से नियंत्रण खो दिया और उनकी बाइक सामने से आ रहे रिक्शा से टकरा गई।

टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक और रिक्शा दोनों सड़क से नीचे गिर गए। इस हादसे में रिक्शा में सवार कालु और भावुबेन को गंभीर चोटें आईं। घायलों को तुरंत थान अस्पताल ले जाया गया, वहां से सुरेंद्रनगर रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। हादसे के कारण मूली-थान रोड पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक जाम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर कार्रवाई की।