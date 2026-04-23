Ahmedabad: इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के मामले में युवक की हत्या

थाने के पीआइ आर.एम.चौहान के अनुसार रमजान के समय रेहान की मो.सालिक के मित्र अल्तमस सैयद के साथ बाइक को स्पीड में चलाने को लेकर कहासुनी हुई थी। इस संबंध में अल्तमस ने उसके इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इस पोस्ट को लेकर रेहान और उसको दोस्तों ने मो.सालिक को बातचीत के लिए बुलाया था। बताी जगह सालिक के उसके मित्रों के साथ पहुंचने पर आरोप है कि रेहान व उसके दोस्तों ने चाकू से सालिक पर वार कर दिया, जिससे गंभीर रूप से जख्मी होने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में रेहान को मिलन पार्क सोसाइटी के पास से पकड़ लिया है।