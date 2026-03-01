Ahmedabad: ट्रेन में दोस्ती कर नशीला पदार्थ खिला आभूषण चुराने वाला शातिर गिरफ्तार

Ahmedabad. ट्रेनों में सफर के दौरान साथी यात्रियों को निशाना बनाने वाले शातिर आरोपी को पश्चिम रेलवे अहमदाबाद की लोकल क्राइम ब्रांच (एलसीबी) टीम ने दिल्ली के शालीमार बाग इलाके से गिरफ्तार किया है। मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के राधानगर गांव का अमित कुमार (38) दिल्ली में हैदरपुर गोविंद मोहल्ला में रहता था। आरोपी साथी यात्रियों की चाय, पानी, खाने में नशीला पदार्थ (नींद की गोली) मिलाकर उन्हें बेहोश करता और फिर उनकी नकदी, मोबाइल, एटीएम कार्ड व आभूषण की चोरी कर फरार हो जाता था। आरोपी के पास से दो लाख की नकदी, तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए। उसने गुजरात सहित देश के 10 राज्यों में 25 से अधिक यात्रियों का सामान चुराने का आरोप कबूला है।