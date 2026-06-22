Ahmedabad: शहर में अब न्यूनतम ऑटो रिक्शा किराया बढ़कर 25 रुपए

शिरके व मकवाणा ने कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अहमदाबाद के दो से ढाई लाख और गुजरात के 16 से 18 लाख ऑटो रिक्शा चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। बढ़ती महंगाई और ईंधन दरों को देखते हुए किराए में वृद्धि जरूरी थी। वर्ष 2022 के करीब चार साल बाद ऑटो के किराए में वृद्धि की गई है। इस किराया वृद्धि में आम लोगों का भी ध्यान रखा है। वैसे न्यूनतम किराया 30 रुपए और रनिंग प्रति किलोमीटर किराया 20 रुपए वसूलने का निर्णय किया गया था। हालांकि न्यूनतम किराए में पांच रुपए की कमी की गई है।