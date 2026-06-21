Ahmedabad: शहर के भीड़ भाड़ वाले रिलीफ रोड पर सरेआम चाकू घोंपकर युवक की हत्या

अहमदाबाद शहर के कालूपुर और लाल दरवाजा क्षेत्र को जोड़ने वाले रिलीफ रोड पर रविवार शाम करीब साढ़े पांच बजे एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक मार्ग पर हुई इस वारदात ने एक बार फिर शहर के व्यस्त बाजार क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रोड़ इस तरह का है कि यहां दिन ही नहीं रात को भी बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है।