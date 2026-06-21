गुजरात में 330 स्थानों पर सवा करोड़ से अधिक बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों ने किया योग

अहमदाबाद के प्रहलादनगर गार्डन में रविवार को विश्व योग दिवस पर आयोजित सामूहिक योगाभ्यास के दौरान शाह ने दिए संदेश में कहा कि समस्त विश्व के कल्याण (वसुधैव कुटुम्बकम) के मंत्र को चिरतार्थ करने के लिए निरंतर योगाभ्यास आवश्यक है। भारत ऐसा ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि योग भारत द्वारा मानवजाति को दी गई अमूल्य भेंट है, जो मन, शरीर और आत्मा को ऊर्जा प्रदान कर सर्वांगीण सुख-समृद्धि का पोषण करता है। मन, शरीर और आत्मा तीनों के बीच एकात्मता लाने के लिए योग से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित रहे।