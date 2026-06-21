गुजरात में 211 परीक्षा केन्द्रों पर चुस्त व्यवस्था के बीच ली गई री-नीट, परीक्षार्थी दिखे खुश

शहर के वस्त्रापुर स्थित आर.जे.टिबरेवाल परीक्षा केन्द्र पर अभिभावकों ने हंगामा किया। एक परिजन दीपक पटेल का कहना था कि मेरी बेटी का री-नीट का पेपर होने से वह सुबह 11.30 बजे यहां आ गए। बेटी ने बूटी पहनी थी उस पर टेप लगा दी गई जबकि उसकी कंठी को निकलवा दिया गया। उन्होंने उनके हाथ में कंठी को भी दिखाया, जबकि कई को हिजाब में प्रवेश दिया गया। यहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है, यह समझ नहीं रहा। एक अन्य अभिभाविका ने कहा कि कलावा को भी निकलवाया गया।