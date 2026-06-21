कूरियर की आड़ में एमडी ड्रग्स की हेराफेरी का क्राइम ब्रांच ने किया पर्दाफाश, एक आरोपी गिरफ्तार

अहमदाबाद. शहर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और मामले में कार्रवाई करते हुए वस्त्राल से 150 ग्राम मेफेड्रोन ड्रग्स (एमडी ड्रग्स) के साथ दो लोगों को पकड़ा है। इसकी कीमत चार लाख 50 हजार रुपए से ज्यादा है। पकड़े गए आरोपियों में तेजसकुमार उर्फ मोन्टू ठक्कर (38) वस्त्राल सूर्यम एलिगन्स का रहने वाला है। मूलरूप से सुरेन्द्रनगर के पाटणी का निवासी है। जबकि अजय उर्फ अज्जू जयसवाल मूलरूप से उत्तरप्रदेश के बनारस जिले के नेवाडा सुंदरपुर का रहने वाला है। फिलहाल वस्त्राल में रहता है। क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि सूर्यम एलिगन्स निवासी तेजसकुमार व उसका साथी एमडी ड्रग्स की अवैध रूप से बिक्री करते हैं। इसके आधार पर उसके घर पर दबिश दी थी। वहां से इन दोनों को 150 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह एमडी ड्रग्स इन दोनों को पवन शर्मा ने दी थी। पवन को यह ड्रग्स राजस्थान के बालोतरा निवासी करण उर्फ करणाराम की ओर से उपलब्ध कराई गई थी। पवन और करणाराम दोनों को फरार घोषित किया है।