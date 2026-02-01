Ahmedabad: कॉमनवेल्थ कनेक्ट फोरम से राज्य को मिलेगी और नई पहचान

कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 की मेजबानी गुजरात को मिलने के बाद राज्य को वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह फोरम अहम कदम माना जा रहा है। अहमदाबाद की महापौर प्रतिभा जैन ने कहा कि यह आयोजन शहर को वैश्विक नेटवर्क से जोड़ने और निवेश-अनुकूल माहौल बनाने में सहायक होगा। अहमदाबाद मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि के अनुसार कि कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारियां शहरी परिवर्तन और सतत मोबिलिटी से जुड़ी हैं, इस फोरम के माध्यम से अहमदाबाद को प्रतिस्पर्धी शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।