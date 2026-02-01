बेहरामपुरा में खंजर घोंपकर युवक की हत्या, दो आरोपियों में एक किशोर शामिल

क्राइम ब्रांच के अनुसार, मुख्य हमलावर किशोर है जबकि दूसरा आरोपी गौतम उर्फ इंडो रामुभाई सोलंकी (19) है, इसने हत्या में मदद की। जांच में सामने आया कि यह हत्या पूर्व नियोजित थी। मृतक हिमलेश ने कई बार आरोपियों को अपने घर के चबूतरे पर बैठने और जोर से बात न करने के लिए टोका था। इसी बात की रंजिश रखते हुए आरोपियों ने हत्या की योजना बनाई। बताया गया है कि मुख्य आरोपी ने विशेष रूप से सुरेंद्रनगर के चोटीला से डिज़ाइनर खंजर खरीदा था। हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे।