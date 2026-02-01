भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अहमदाबाद में सुनी मन की बात

अहमदाबाद. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने रविवार को शहर के खाड़िया स्थित हेरिटेज के रूप में प्रसिद्ध प्रतीक देसाई की पोल में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंवाद कार्यक्रम मन की बात का 131वां एपिसोड सुना व देखा।इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री रत्नाकर और कर्णावती महानगर भाजपा अध्यक्ष प्रेरक शाह व बड़ी संख्या में अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।