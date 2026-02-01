गुजरातः एनएचएल मेडिकल कॉलेज में शुरू होंगे दो नए सुपर स्पेशलिटी कोर्स, गुजरात में पहली बार

नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए इन दोनों सुपर स्पेशलिटी कोर्स की कुल 4 सीटों को मंजूरी दी है।ये दोनों नए विभाग सरदार वल्लभभाई पटेल (एसवीपी) अस्पताल में संचालित होंगे, जो आधुनिक ढांचे और विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुसज्जित है। नए कोर्स जुड़ने से मरीजों को जोड़ और रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी जटिल बीमारियों तथा गंभीर यूरोलॉजिकल रोगों (किडनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग और प्रोस्टेट संबंधी समस्यायों) के लिए उन्नत और सटीक उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होगा।