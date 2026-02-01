Ahmedabad: ऑटो में यात्रियों को बिठाकर कीमती सामान चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश

पुलिस सूत्रों के तहत उन्होंने रात्रि गश्त के दौरान एक ऑटो रिक्शा को सेक्टर-16 डाकघर के पास संदिग्ध हालत में पाया। उसमें बैठी महिला व दो लोगों की संदिग्ध स्थिति को देखते हुए उनसे पूछताछ की, जिसमें ये वहां मौजूदगी के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिससे इन्हें हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के पास से 50 हजार रुपए की नकदी बरामद हुई। इस बारे में पूछा तो कबूला कि उन्होंने एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति को गांधीनगर में यात्री के रूप में ऑटो में बिठाया था। उसका ध्यान बटते ही उसके पास से 50 हजार रुपए की नकदी चोरी कर ली थी। इस संबंध में गांधीनगर के सेक्टर-21 थाने में प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया है। उपयोग में लिए गए ऑटो को भी जब्त कर लिया है।