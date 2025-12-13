Ahmedabad: विवाह के दिन ही लापता हुआ दूल्हा, मुंबई की होटल से मिला

इसनपुर थाने के पीआई बीएस जाडेजा ने शुक्रवार को संवाददाताओं के साथ साझा की जानकारी में बताया कि 12 दिसंबर को इस युवक का विवाह होना था। बारात जाने वाली थी, लेकिन यह 11 दिसंबर की मध्यरात्रि बाद 2.30 बजे (यानी 12 दिसंबर की तड़के) किसी को बताए बिना लापता हो गया। परिजनों ने थाने आकर जानकारी दी, विवाह के दिन दूल्हान के लापता होने की गंभीरता देखते हुए उसके घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला। वह एक टैक्सी में बैठकर जाते हुए नजर आया। उसके मोबाइल और बैंक अकाउंट की जांच करने पर पता चला कि उसने मुंबई की फ्लाइट की टिकट बुक की है। उसने मुंबई के होटल टुंगा इंटरनेशनल में कमरा बुक किया है। ऐसे में एक टीम को तत्काल मुंबई रवाना किया।