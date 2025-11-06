Ahmedabad: आइआइएम-ए तैयार करेगा एआई के जानकार प्रबंधकों की फौज

उन्होंने कहा कि देश में अब कई उद्यमों, कार्यालयों और सेक्टर में एआई का उपयोग होने लगा है, लेकिन इसको लेकर कोई औपचारिक शैक्षणिक कोर्स नहीं था। इस कमी को पूरा करने और इसके विकास की संभावनाओं को कैच करने के लिए मार्च 2026 से यह कोर्स शुरू होगा। दो साल की फीस 20 लाख रुपए रखी गई है। पहले बैच के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि सात दिसंबर है। 14 दिसंबर को प्रवेश-परीक्षा ली जाएगी। 50 फीसदी अंक से तीन वर्षीय स्नातक कोर्स के बाद तीन साल का पूर्णकालिक कार्य अनुभव और चार वर्षीय स्नातक कोर्स के बाद दो साल का पूर्णकालिक कार्य अनुभव जरूरी है। जनवरी 2021 के बाद के कैट, जीमेट, जीआरई स्कोर को भी ध्यानार्थ लिया जाएगा। व्यक्तिगत साक्षात्कार के बाद चयन होगा। पहले बैच में 90 सीटें रखने की योजना है।