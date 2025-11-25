काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

File photo
Ahmedabad: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी के लिए अहमदाबाद तैयार है। स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में बुधवार को अहमदाबाद के नाम पर मुहर लगने की प्रबल संभावना है। कॉमनवेल्थ गेम्स की असेंबली में अहमदाबाद के मेजबान बनने की घोषणा होने पर शहर में साबरमती रिवरफ्रंट पर भव्य आतिशबाजी की जाएगी। शहर प्रशासन और शहर के लोग इसे उत्सव के रूप में मनाने के लिए तैयार है।कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेज़बानी के लिए गुजरात सरकार और अहमदाबाद महानगर पालिका की टीम उपमुख्यमंत्री व खेल मंत्री हर्ष संघवी की अगुवाई में तैयारियों और सुविधाओं के संबंध में अपनी दावेदारी पेश करने के लिए ग्लासगो पहुंची है।
वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए केंद्र सरकार ने अहमदाबाद शहर को उपयुक्त बताया है। इसी आधार पर अहमदाबाद मनपा ने अपनी दावेदारी पेश की है। अहमदाबाद महानगरपालिका ग्लासगो असेंबली में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देने पहुंची है।अहमदाबाद मनपा के अधिकारियों का कहना है कि अहमदाबाद ने पिछले कुछ वर्षों में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की हैं। मोटेरा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। शहर में मेट्रो ट्रेन का अच्छा नेटवर्क मौजूद है। स्मार्ट सिटी के तहत बीआरटीएस, एएमटीएस की बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के साथ यहां होटलों की भी अच्छी संख्या है। नारणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स भी अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अहमदाबाद को उपयुक्त बनाते हैं।कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिली तो इससे न केवल खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान भी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यदि ग्लासगो में अहमदाबाद को मेजबान घोषित किया जाता है तो यह भारत दूसरा शहर होगा, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का अवसर मिलेगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल चुकी है।
गौरतलब है कि ग्लासगो में 24 से 27 नवंबर तक चलने वाली असेंबली में प्रस्तुतीकरण देने के लिए अहमदाबाद के मनपा आयुक्त बंछानिधि पाणि भी पहुंचे हैं। बताते हैं कि अहमदाबाद को मेज़बानी देने की महज़ औपचारिकता बाकी है। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर से भारत के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। असेंबली में इस पर आधिकारिक मुहर लगेगी और ऐतिहासिक घोषणा की जाएगी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में अहमदाबाद इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में संकेत दिए थे कि शहर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए तैयार है। उन्होंने सिग्नेचर वॉल पर भी यही संदेश लिखा था कि अहमदाबाद इस आयोजन का स्वागत करने को तत्पर है।
