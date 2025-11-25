काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

वर्ष 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी के लिए केंद्र सरकार ने अहमदाबाद शहर को उपयुक्त बताया है। इसी आधार पर अहमदाबाद मनपा ने अपनी दावेदारी पेश की है। अहमदाबाद महानगरपालिका ग्लासगो असेंबली में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण देने पहुंची है।अहमदाबाद मनपा के अधिकारियों का कहना है कि अहमदाबाद ने पिछले कुछ वर्षों में विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं विकसित की हैं। मोटेरा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। शहर में मेट्रो ट्रेन का अच्छा नेटवर्क मौजूद है। स्मार्ट सिटी के तहत बीआरटीएस, एएमटीएस की बेहतर ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के साथ यहां होटलों की भी अच्छी संख्या है। नारणपुरा में स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स भी अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए अहमदाबाद को उपयुक्त बनाते हैं।कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी मिली तो इससे न केवल खेल क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की आर्थिक और सांस्कृतिक पहचान भी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। यदि ग्लासगो में अहमदाबाद को मेजबान घोषित किया जाता है तो यह भारत दूसरा शहर होगा, जिसे कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी का अवसर मिलेगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल चुकी है।