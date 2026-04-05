Ahmedabad: शेयर बाजार में निवेश पर प्रति माह 200 फीसदी मुनाफे का झांसा देकर 56 लाख ठगे

उसके बाद कहा कि 50 हजार रुपए का निवेश कराया। जैमिनी ने 50, 50 हजार करके दो निवेश किए। जिस पर उसे भारतीय और अमरीकी शेयर बाजार में ट्रेड करने का मौका मिला। मुनाफा हुआ। जैमिनी ने करीब एक लाख रुपए भी सफलता पूर्वक निकाल लिए। जिससे उसे विश्वास हुआ। इसके बाद आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने जैमिनी से कहा कि तुम्हारा मुनाफा बढ़ा है, ऐसे मेें तुम्हें 50 लाख व उससे ऊपर की राशि में निवेश वाले ग्रुप में जुड़ना होगा। बातों में आई जैमिनी ने ऐसा किया और चार से 17 मार्च के दौरान अलग-अलग ट्रांजेक्शन करते हुए 56.46 लाख का निवेश किया। उन्हें जो एप्लीकेशन उनसे डाउनलोड कराई, थी उसमें मुनाफे के साथ 82 लाख रुपए की राशि दिखाई जा रही थी।