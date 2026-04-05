Gujarat: गुजकैट में सभी विद्यार्थियों को मिलेंगे तीन अंक

यदि जीव विज्ञान विषय के पेपर की बात करें तो अंग्रेजी माध्यम के पेपर में एक प्रश्न के सभी चारों विकल्प सही घोषित किए गए हैं, एक अन्य प्रश्न के दो विकल्प सही बताए हैं। ऐसे में सही घोषित किए गए विकल्प का जवाब देने वाले विद्यार्थियों को उसका अंक प्रदान किया जाएगा। गुजराती और हिंदी माध्यम के जीव विज्ञान विषय के पेपर में एक प्रश्न के दो विकल्पों को सही घोषित किया गया है। जिन विद्यार्थियों ने इन दो में से जो विकल्प पसंद किया होगा, उसका उन्हें अंक दिया जाएगा।