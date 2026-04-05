असारवा-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक विशेष ट्रेन 7 से

अहमदाबाद. हिम्मतनगर. पश्चिम रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए असारवा-कानपुर सेंट्रल के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

जानकारी के अनुसार, असारवा-कानपुर सेंट्रल साप्ताहिक विशेष (ट्रेन नं. 01906) 7 अप्रेल से 14 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार को असारवा से सुबह 8:55 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन बुधवार को सुबह 7 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।

इसी प्रकार, कानपुर सेंट्रल-असारवा साप्ताहिक विशेष (ट्रेन नं. 01905) 6 अप्रेल से 13 जुलाई तक प्रत्येक सोमवार को कानपुर सेंट्रल से सुबह 8:15 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन मंगलवार को सुबह 5:45 बजे असारवा पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन हिम्मतनगर, शामलाजी रोड, डूंगरपुर, सेमारी, जावर, उदयपुर सिटी, राणा प्रतापनगर, मावली जंक्शन, चंदेरिया, मांडलगढ़, बूंदी, केशोराय पाटन, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना जंक्शन, रूपबास, फतेहपुर सीकरी, इदगाह, टुंडला जंक्शन, फिरोजाबाद और इटावा स्टेशनों पर रुकेगी।

ट्रेन में 2 टियर एसी, 3 टियर एसी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे। ट्रेन नं. 01906 असारवा-कानपुर सेंट्रल के लिए आरक्षण रविवार 5 अप्रेल से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आइआरसीटीसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।