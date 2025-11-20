Ahmedabad: मनपा सुपरवाइजर और एसआरपी के एएसआई को 1.44 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा

Ahmedabad. गुजरात भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने अहमदाबाद में नेहरू ब्रिज के पास नेपच्यून हाऊस में दबिश देकर दो लोगों को 1.44 लाख रुपए की घूस लेने के आरोप में पकड़ा। इनमें एक एसआरपी ग्रुप 5 गोधरा का एएसआई रोशन कुमार भूरिया है जो द कर्मचारी धिराण ग्राहक सहकारी मंडली का मंत्री भी है। दूसरा आरोपी अहमदाबाद महानगर पालिका के सॉलिड वेस्ट कलेक्शन विभाग में सुपरवाइजर (करार आधारित) प्रिंस उर्फ विकी डामोर है।
एसआरपीएफ ग्रुप-5 का एएसआई रोशन एसआरपी ग्रुप पांच की द कर्मचारी धिराण ग्राहक सहकारी मंडली का मंत्री है। शिकायतकर्ता गिफ्ट आर्टिकल बेचने वाला व्यापारी है जिसने इस मंडली के सदस्यों को गिफ्ट आर्टिकल बेचे थे। सितंबर महीने में मंडली के सदस्यों के लिए शिकायतकर्ता के पास से 670 गिफ्ट आर्टिकल खरीदे गए थे। 13 नवंबर को शिकायतकर्ता ने ऑर्डर के तहत 670 गिफ्ट आर्टिकल भेज दिए।
इस संबंध में 8.37 लाख रुपए का भुगतान भी उसे मंडली की ओर से कर दिया गया। आरोप है कि बिल की राशि का भुगतान करने के बाद एएसआई सह मंत्री रोशन ने शिकायतकर्ता के पास से बिल की राशि के 30 फीसदी 2.51 लाख रुपए कमीशन के रूप में मांगे। आरोप है कि 15 नवंबर को शिकायतकर्ता ने एएसआई के कहने पर मनपा के सुपरवाइजर प्रिंस उर्फ विकी को 97 हजार रुपए नकद दिए थे। बाकी के 1.44 लाख रुपए 19 नवंबर को देने का वादा किया था।शिकायतकर्ता रिश्वत की बकाया राशि देना नहीं चाहता था, जिससे उसने एसीबी में इस मामले की शिकायत कर दी।
इसके आधार पर एसीबी अहमदाबाद की टीम ने जाल बिछाया। नेहरू ब्रिज के पास शिकायतकर्ता की ऑफिस में प्रिंस ने बुधवार को पहुंचकर एएसआई रोशन के कहे अनुसार रिश्वत के 1.44 लाख शिकायतकर्ता से ले लिए। इस पर एक टीम ने उसे पकड़ लिया। एक अन्य टीम ने एएसआई को अहमदाबाद मनपा की ओढव रिंग रोड पर विशाला एस्टेट के पास स्थित पार्किंग से धर दबोचा। एसीबी की टीम ने गुरुवार को दोनों को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 24 नवंबर तक के रिमांड पर भेजा।
