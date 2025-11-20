Ahmedabad: मनपा सुपरवाइजर और एसआरपी के एएसआई को 1.44 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा

इस संबंध में 8.37 लाख रुपए का भुगतान भी उसे मंडली की ओर से कर दिया गया। आरोप है कि बिल की राशि का भुगतान करने के बाद एएसआई सह मंत्री रोशन ने शिकायतकर्ता के पास से बिल की राशि के 30 फीसदी 2.51 लाख रुपए कमीशन के रूप में मांगे। आरोप है कि 15 नवंबर को शिकायतकर्ता ने एएसआई के कहने पर मनपा के सुपरवाइजर प्रिंस उर्फ विकी को 97 हजार रुपए नकद दिए थे। बाकी के 1.44 लाख रुपए 19 नवंबर को देने का वादा किया था।शिकायतकर्ता रिश्वत की बकाया राशि देना नहीं चाहता था, जिससे उसने एसीबी में इस मामले की शिकायत कर दी।