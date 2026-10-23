Ahmedabad: शेठ सी.एन. विद्यालय में शिक्षक ने की छात्र की पिटाई, डीईओ में शिकायत

शिकायत में कहा है कि सरकारी नियमों के अनुसार शैक्षणिक परिसरों में बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दंड देना कानूनन दंडनीय अपराध है। इस तरह का हिंसक और क्रूर व्यवहार बच्चों के कोमल मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अभिभावक ने डीईओ से गुहार लगाई कि इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में किसी भी अन्य छात्र की सुरक्षा के साथ इस तरह का खिलवाड़ न हो। इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए अहमदाबाद शहर (पश्चिम) के जिला शिक्षा अधिकारी रोहित चौधरी ने बीट के शिक्षा निरीक्षक को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने और 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।