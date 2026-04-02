Ahmedabad news: शहर की धरोहरों को सुरक्षित बनाने 266 करोड़ की योजना

अहमदाबाद महानगरपालिका (मनपा) ने शहर की ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित, पुनर्स्थापन और संवर्धन के लिए 266 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। शहर की ऐतिहासिक संरचनाओं को सुरक्षित रखने और आधुनिक सुविधाओं के साथ उनका समन्वय करने के लिए मनपा ने विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस योजना के तहत कुछ कार्य पहले से चल रहे हैं, जबकि कुछ शुरू होंगे। अहमदाबाद यूनेस्को की ओर से घोषित भारत का पहला और एकमात्र वर्ल्ड हेरिटेज शहर है।इसके तहत मनपा ने हेरिटेज संरचनाओं के संरक्षण के लिए एक्सपर्ट सब कमेटी फॉर हेरिटेज अप्रूवल (ईएसएचए) का गठन किया है, जो तकनीकी जांच और अनुमोदन प्रक्रिया को तेज करेगी। इसके साथ ही, डिजिटल अनुमोदन प्रणाली लागू की गई है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी।