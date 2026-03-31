31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

इस दशक के अंत तक 100 बिलियन डॉलर का हो जाएगा भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट: मोदी

-साणंद में प्रधानमंत्री ने 3300 करोड़ के सेमीकंडक्टर प्लांट का किया लोकार्पण

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 31, 2026

PM Narendra Modi at Sanand

साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केन्द्रीय आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव।

Ahmedabad. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब फिफ्टी बिलियन डॉलर, यानी करीब-करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का है। ये इस दशक के अंत तक सौ बिलियन डॉलर यानी नौ लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है। यह दिखाता है कि भारत में इस सेक्टर में कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं। हमारा टारगेट अपनी ज़रूरतों की अधिक से अधिक चिप भारत में ही बनाने का है। भारत के इस संकल्प को लेकर दुनियाभर के निवेशकों में जो उत्साह है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है।

प्रधानमंत्री मंगलवार को अहमदाबाद के साणंद में 3300 करोड़ की लागत से बने केनेस टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही देश (साणंद) में दूसरे सेमीकंडक्टर यूनिट में उत्पादन शुरू हो गया है, जो भारत को वैश्विक चिप सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

रोजाना 60 लाख चिप बनाने की क्षमता

इस ओएसएटी (आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) प्लांट की उत्पादन क्षमता प्रतिदिन करीब 60 लाख यूनिट तक पहुंचने की है। प्लांट में बनने वाले इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल इलेक्ट्रिक व्हीकल और औद्योगिक उपयोग के लिए अहम होंगे। इन मॉड्यूल्स को अमेरिकी कंपनियों को निर्यात किया जाएगा, जहां से वे वैश्विक बाजार में इस्तेमाल होंगे।

1.60 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम

उन्होंने बताया कि 2021 में शुरू किए गए सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देशभर में 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 10 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यह प्लांट उसी मिशन का अहम हिस्सा है। देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स पर भी निरंतर कार्यरत है।

कच्चे माल की सप्लाई पर भी फोकस

पीएम मोदी ने बताया कि देश कच्चे माल की सप्लाई मजबूत करने के लिए भी काम कर रहा है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल मिशन, 1500 करोड़ की रीसाइक्लिंग योजना और ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व केरल को जोड़ने वाला ‘रेयर अर्थ कॉरिडोर’ शामिल है।

गुजरात बन रहा सेमीकंडक्टर हब

साणंद में लगातार दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के साथ गुजरात देश का प्रमुख सेमीकंडक्टर हब बनता जा रहा है। इससे रोजगार, निवेश और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

31 Mar 2026 10:15 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / इस दशक के अंत तक 100 बिलियन डॉलर का हो जाएगा भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट: मोदी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

वैश्विक अशांति के बीच सम्राट संप्रति संग्रहालय का संदेश पूरी मानवता के लिए अहम: मोदी

PM Modi at Koba Jain Thirth
अहमदाबाद

Gujarat: डिग्री इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण

ACPC
अहमदाबाद

पीएम मोदी ने अमदाबाद को दी 4640 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

PM modi
अहमदाबाद

नारणपुरा में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, एक ही परिवार के 5 लोग झुलसे

Fire news
अहमदाबाद

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग, PM मोदी बोले- ग्लोबल स्तर पर मजबूत हो रहा देश

PM Modi inaugurated Semiconductor Assembly
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.