Gujarat: डिग्री इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए आज से शुरू होगा ऑनलाइन पंजीकरण

एसीपीसी के तहत प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 12 जून को जारी होगी। मॉक राउंड के लिए 12 से 15 जून तक चॉइस भरी जा सकेगी। उसके आधार पर मॉक राउंड का रिजल्ट 17 जून को घोषित किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट 17 जून को जारी होगी। पहले चरण के आधिकारिक प्रवेश के लिए 17 से 22 जून तक चॉइस फिलिंग की जाएगी। 25 जून को पहले चरण का प्रवेश आवंटित किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों को पहले चरण में प्रवेश मिलेगा, उन्हें 25 से 30 जून तक फीस भर कर प्रवेश को कन्फर्म कराना होगा। एक जुलाई से कॉलेज में शैक्षणिक कार्य शुरू हो जाएगा।