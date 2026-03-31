वैश्विक अशांति के बीच सम्राट संप्रति संग्रहालय का संदेश पूरी मानवता के लिए अहम: मोदी

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि महावीर के संदेश ही विश्व को शांति की राह दिखा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि यह संग्रहालय जैन शासन की आन, बान और शान का प्रतीक है। पद्मसागर सूरीश्वर ने पीएम मोदी के कार्यों को सराहते हुए उन्हें लोगों के दिल में राज करने वाला नेता बताया। श्री जैन महावीर आराधना केन्द्र के अध्यक्ष सुधीर मेहता ने कहा कि संग्रहालय में शिल्प, चित्रकला, लिपि विज्ञान का दुर्लभ संग्रह है।