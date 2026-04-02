उचित खान-पान, कसरत से ऑटिज्म रोग के 80 प्रतिशत मरीज हो सकते हैं ठीक

अहमदाबाद. ऑटिज्म जैसी न्यूरो-डेवलपमेंटल समस्या से जूझ रहे बच्चों में से 80 फीसदी उचित डायट और कसरत से ठीक हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ऑटिज्म का सही समय पर निदान हो और डाइट-कसरत को सही तरीके से अपनाया जाए तो इस तरह के बच्चों में यह काफी प्रभावशाली साबित हो सकता है। शेष 20 प्रतिशत मामलों में दवाओं की आवश्यकता होती है।स्पेशलिटी होम्योपैथी के डॉ. केतन पटेल ने विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में एक बातचीत के दौरान बताया कि ऑटिज्म में जेनेटिक, मेटाबोलिक और माइटोकॉन्ड्रियल कारण होते हैं, जिनका इलाज होम्योपैथी से संभव है। इसके साथ ही डाइट और एक्सरसाइज से बच्चों के जेनेटिक प्रभाव को 90 प्रतिशत तक नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चिमी देशों के प्रोटोकॉल सीमित परिणाम देते हैं, भारत को भी अपनी अनूठी उपचार पद्धति विकसित करनी चाहिए। ऑटिज्म से पीड़ित न सिर्फ गुजरात और देश के बल्कि विदेश से भी मरीज डॉ. केतन के पास उपचार को आते हैं। उनके अनुसार अब तक लगभग 500 विदेशी बच्चों का उपचार किया है।