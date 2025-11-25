Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

अहमदाबाद में 23 दिन में जल जनित और मच्छर जनित रोगों के 638 मरीज, डेंगू व टाइफाइड के ज्यादा

-पानी के पांच हजार से अधिक सैंपल में से 25 नमूने अनफिट

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Omprakash Sharma

Nov 25, 2025

अहमदाबाद में निर्माणाधीन इकाई परिसर में मच्छरों की उत्पत्ती की जांच करते।

अहमदाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नवंबर महीने के शुरुआती 23 दिनों में ही मच्छर जनित और जल जनित रोगों के 638 मरीज सामने आए हैं। इनमें से डेंगू और टाइफाइड जैसे रोगों के मरीज अधिक हैं।शहर में इस अवधि में पांच हजार से अधिक पानी के सैंपल लिए गए हैं, इनमें से 25 नमूनों के परिणाम अनफिट आए हैं। शहर में इस अवधि में मच्छर जनित रोगों के 164 मरीज दर्ज हुए हैं, जिसमें मलेरिया के 71, डेंगू के 61 और फाल्सीपेरम के 32 मरीज हैं। जल जनित रोगों के 474 मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 210 उल्टी दस्त के हैं। टाइफाइड के 164, पीलिया और हैजा का एक मरीज सामने आया है। हैजा का यह मरीज बोडकदेव क्षेत्र का है।

मनपा के अनुसार शहर में रोगों को नियंत्रण में करने के लिए विविध उपाय किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में से 23 दिनों में पानी के पांच हजार से अधिक नमूने लेकर जांचे गए, इनमें से 25 के परिणाम अनफिट रहे हैं। इसके अलावा 35 हजार से अधिक क्लोरीन के टेस्ट किए गए, इनमें से 15 में क्लोरीन की मात्रा निल आई है। शहर में स्वच्छता के साथ मच्छरों की उत्पत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है।

पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रक्त नमूने जांचे

अहमदाबाद महानगरपालिका के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी मंगलवार को संवाददाताओँं को बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में किए गए रक्त परीक्षणों से रोगों की स्थिति स्पष्ट हुई। पिछले 23 दिनों में शहर में रक्त के 74 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई। पिछले वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष ज्यादा रक्त के नमूनों की जांच की गई है। वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर माह तक 17.50 लाख रक्त जांच के नमूने जांचे गए। जबकि इस वर्ष जनवरी से 23 नवंबर तक ही 17.92 लाख से अधिक रक्त के नमूने जांच गए। इस माह सिरम के भी 2761 सेंपल लिए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Updated on:

25 Nov 2025 11:21 pm

Published on:

25 Nov 2025 11:20 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / अहमदाबाद में 23 दिन में जल जनित और मच्छर जनित रोगों के 638 मरीज, डेंगू व टाइफाइड के ज्यादा

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

काॅमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के रूप में अहमदाबाद की घोषणा संभव, ऐलान होते ही होगी आतिशबाजी

अहमदाबाद

गुजरात यूनिवर्सिटी ने नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से मिलाया हाथ

GU
अहमदाबाद

अरवल्ली : करंट लगने से जिंदा जले दो लोगों की मौत

अहमदाबाद

छोटा उदेपुर जिले में भीषण वाहन दुर्घटना में तीन लोगों की मौत

अहमदाबाद

साइबर ठगी: वीडियो कॉल पर धमकी देकर पूर्व फायर अधिकारी से 21 लाख ऐंठे

Cyber crime branch
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.