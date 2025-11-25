अहमदाबाद में 23 दिन में जल जनित और मच्छर जनित रोगों के 638 मरीज, डेंगू व टाइफाइड के ज्यादा

अहमदाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नवंबर महीने के शुरुआती 23 दिनों में ही मच्छर जनित और जल जनित रोगों के 638 मरीज सामने आए हैं। इनमें से डेंगू और टाइफाइड जैसे रोगों के मरीज अधिक हैं।शहर में इस अवधि में पांच हजार से अधिक पानी के सैंपल लिए गए हैं, इनमें से 25 नमूनों के परिणाम अनफिट आए हैं। शहर में इस अवधि में मच्छर जनित रोगों के 164 मरीज दर्ज हुए हैं, जिसमें मलेरिया के 71, डेंगू के 61 और फाल्सीपेरम के 32 मरीज हैं। जल जनित रोगों के 474 मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 210 उल्टी दस्त के हैं। टाइफाइड के 164, पीलिया और हैजा का एक मरीज सामने आया है। हैजा का यह मरीज बोडकदेव क्षेत्र का है।