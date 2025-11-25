अहमदाबाद में 23 दिन में जल जनित और मच्छर जनित रोगों के 638 मरीज, डेंगू व टाइफाइड के ज्यादा

अहमदाबाद में निर्माणाधीन इकाई परिसर में मच्छरों की उत्पत्ती की जांच करते।
अहमदाबाद शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में नवंबर महीने के शुरुआती 23 दिनों में ही मच्छर जनित और जल जनित रोगों के 638 मरीज सामने आए हैं। इनमें से डेंगू और टाइफाइड जैसे रोगों के मरीज अधिक हैं।शहर में इस अवधि में पांच हजार से अधिक पानी के सैंपल लिए गए हैं, इनमें से 25 नमूनों के परिणाम अनफिट आए हैं। शहर में इस अवधि में मच्छर जनित रोगों के 164 मरीज दर्ज हुए हैं, जिसमें मलेरिया के 71, डेंगू के 61 और फाल्सीपेरम के 32 मरीज हैं। जल जनित रोगों के 474 मरीज सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक 210 उल्टी दस्त के हैं। टाइफाइड के 164, पीलिया और हैजा का एक मरीज सामने आया है। हैजा का यह मरीज बोडकदेव क्षेत्र का है।
मनपा के अनुसार शहर में रोगों को नियंत्रण में करने के लिए विविध उपाय किए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में से 23 दिनों में पानी के पांच हजार से अधिक नमूने लेकर जांचे गए, इनमें से 25 के परिणाम अनफिट रहे हैं। इसके अलावा 35 हजार से अधिक क्लोरीन के टेस्ट किए गए, इनमें से 15 में क्लोरीन की मात्रा निल आई है। शहर में स्वच्छता के साथ मच्छरों की उत्पत्ति पर भी कार्रवाई की जा रही है।
अहमदाबाद महानगरपालिका के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. भाविन सोलंकी मंगलवार को संवाददाताओँं को बताया कि सरकारी और निजी अस्पतालों में किए गए रक्त परीक्षणों से रोगों की स्थिति स्पष्ट हुई। पिछले 23 दिनों में शहर में रक्त के 74 हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई। पिछले वर्ष की तुलना करें तो इस वर्ष ज्यादा रक्त के नमूनों की जांच की गई है। वर्ष 2024 में जनवरी से दिसंबर माह तक 17.50 लाख रक्त जांच के नमूने जांचे गए। जबकि इस वर्ष जनवरी से 23 नवंबर तक ही 17.92 लाख से अधिक रक्त के नमूने जांच गए। इस माह सिरम के भी 2761 सेंपल लिए गए।
