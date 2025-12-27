Ahmedabad: वणझर गांव के लोगों को 5 दशक बाद मिलेंगे घर के कागजात

विधायक ठाकर ने बताया कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे बसा जूना वणझर गांव वर्ष 1973 में साबरमती नदी में आई बाढ़ में बह गया था। गांव के घर और जमीन सब बर्बाद हो गई थी ऐसे में उस समय राज्य सरकार ने पास में ही गांव के लोगों को घर बनाने के लिए जमीन आवंटित की। वहां पर नवा वणझर गांव बसा। लोगों ने मकान बनाए। किन्हीं कारणों से नवा वणझर गांव में बाढ़ प्रभावितों को आवंटित जमीन और मकान के जो मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र (सनद) मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिल पाए। उन्होंने स्थानीय विधायक के नाते पहले कलक्टर के समक्ष फिर मनपा आयुक्त के समक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाया। अब गांव के लोगों को मालिकाना हक के प्रमाण-पत्र मिलने जा रहे हैं।