अहमदाबाद के सताधार फोरलेन फ्लाईओवरब्रिज का लोकार्पण

नारणपुरा से सोला साइंस सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर सताधार चार रास्ते पर अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से 90 करोड़ रुपए के खर्च से इस फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज को बनाया गया है। 936 मीटर लंबाई और 16.60 मीटर चौड़ाई वाला यह फ्लाईओवर ब्रिज बनने से ट्रैफिक की समस्या में काफी बड़ी राहत मिलेगी।