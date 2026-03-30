अहमदाबाद के सताधार फोरलेन फ्लाईओवरब्रिज का लोकार्पण

अहमदाबाद के सताधार फ्लाईओवर ब्रिज का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को लोकार्पण किया।
Ahmedabad. गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की घोषणा से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने रविवार को अहमदाबाद के घाटलोडिया क्षेत्र में स्थित सताधार जंक्शन पर नवनिर्मित फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया।
नारणपुरा से सोला साइंस सिटी की ओर जाने वाले मार्ग पर सताधार चार रास्ते पर अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से 90 करोड़ रुपए के खर्च से इस फोरलेन फ्लाईओवर ब्रिज को बनाया गया है। 936 मीटर लंबाई और 16.60 मीटर चौड़ाई वाला यह फ्लाईओवर ब्रिज बनने से ट्रैफिक की समस्या में काफी बड़ी राहत मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि खुद मुख्यमंत्री की ओर से ही सताधार जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया गया था। उन्होंने इस ओवरब्रिज के लिए ‘स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना’ अंतर्गत अनुदान आवंटित किया गया था।
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