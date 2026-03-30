राजकोट में जल्द ही इंटरनेशनल फ्लाइट और एयर कार्गो टर्मिनल शुरू होंगे

Ahmedabad. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किन्नजरापु ने रविवार को देशभर के 57 एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक जनसुविधाओं का डिजिटल लोकार्पण किया। उन्होंने राजकोट एयरपोर्ट के साथ देश में 11 एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे, 8 एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा (पेपरलेस एंट्री सिस्टम), 50 पर फ्री वाई-फाई जोन, 10 किड्स जोन, 16 फ्लायब्रेरिज (लाइब्रेरी रैक), 11 अवसर आउटलेट्स और 8 इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया।