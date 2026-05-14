बारिश के मौसम में त्वरित राहत के लिए फायर विभाग ने कसी कमर

फायर विभाग के अनुसार इन तैयारियों के तहत शहर के पश्चिम जोन में तीन फायर स्टेशन, नौ फायर टैंकर, एक रेस्क्यू बोट और दो इमरजेंसी वाहन तैनात कर दिए गए। उत्तर-पश्चिम में दो स्टेशन, 7 टैंकर, एक रेस्क्यू बोट और दो विशेष वाहन उपलब्ध हैं। दक्षिण-पश्चिम ज़ोन में दो स्टेशन, नौ टैंकर, एक बोट और दो इमरजेंसी वाहन कार्यरत हैं। दक्षिण जोन में सबसे अधिक तीन स्टेशन और 12 टैंकर के साथ एक बोट व दो इमरजेंसी वाहन तैयार हैं। पूर्व में तीन स्टेशन, छह टैंकर और एक-एक बोट व वाहन उपलब्ध हैं। उत्तर जोन में दो स्टेशन, पांच टैंकर और एक-एक बोट व वाहन कार्यरत हैं। वहीं मध्य जोन में चार स्टेशन, सात टेंडर, एक बोट, एक मल्टी पर्पज़ वाहन और दो इमरजेंसी वाहन तैनात किए गए हैं।