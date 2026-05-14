सुरेंद्रनगर जिले में डामर भरे टैंकर से टकराई बस, आग में चार जिंदा जले, 10 घायल

राजकोट. सुरेंद्रनगर जिले में सांगाणी गांव के पास बुधवार मध्यरात्रि बाद करीब 1:30 बजे डामर से भरे टैंकर से निजी बस टकराने के बाद बस में भीषण आग लगने से चार यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। वहीं बस में सवार 10 अन्य यात्री घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मृतकों में अहमदाबाद के दंपती जबार खींची (60) और उनकी पत्नी नसीम (55) तथा जूनागढ़ का बस चालक सिद्धार्थपुरी उर्फ लालाभाई गोस्वामी शामिल हैं। चौथे मृतक की पहचान नहीं हो सकी। दंपती बुधवार रात 9 बजे बस में सवार हुए थे और जूनागढ़ में किसी पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे। वे चालक के पीछे की सीट पर सवार थे।

जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद से राजकोट होकर आंकोलवाड़ी (जूनागढ़-गिर) जा रही निजी बस जब चोटीला-राजकोट नेशनल हाईवे पर सांगाणी गांव के पास पहुंची, तभी आगे चल रहे डामर से भरे टैंकर का अचानक टायर फट गया। टायर फटने से टैंकर का संतुलन बिगड़ गया और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया। इस कारण टैंकर के पिछले हिस्से से बस टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे के तुरंत बाद बस में शॉर्ट सर्किट हो गया। टैंकर में ज्वलनशील डामर भरा होने और बस की वायरिंग से निकली चिंगारियों के कारण देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आ गई। रात का समय होने के कारण अधिकांश यात्री गहरी नींद में थे। यात्री कुछ समझ पाते या बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते, उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया।

घटनास्थल के पास पेट्रोल पंप संचालक अजय मेवाड़ा ने बताया कि हादसे की आवाज सुनते ही वे तुरंत फायर सेफ्टी सिलेंडर लेकर मौके पर पहुंचे। हालांकि टैंकर से डामर बह रहा था, जिससे आग लगातार फैलती जा रही थी और काबू में नहीं आ रही थी।